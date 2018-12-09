Манифестант получил серьезную травму руки при попытке кинуть гранату обратно в сотрудников правоохранительных органов. Пострадавший был госпитализирован, а сам инцидент попал на видео, сделанное одним из участников протестных акций.

Участник протестных акций так называемых "желтых жилетов", выступающих против роста цен на топливо и увеличения налогов, получил серьезную травмы во время столкновения с сотрудниками правоохранительных органов в Бордо.Как сообщает издание Le Parisien, вечером в субботу, 8 декабря, мужчина попытался швырнуть обратно в полицейских брошенную ими гранату.Манифестант не успел осуществить задуманное и взрыв произошел в тот момент, когда он держал гранату в руке.Отметим, что речь может идти о гранате GLI F4. Как сообщалось ранее, данный тип боеприпаса, снаряженного 25 граммами взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, активно используется французскими силами правопорядка в ходе противостояния с демонстрантами. Примечательно, что он запрещен в целом ряде стран.В настоящее время известно, что в ходе четвертой по счету, субботней, акции "желтый жилетов", в которой приняло участие более 125 тысяч человек по всей Франции, задержано более 1,7 тысячи человек, около 1,2 из их числа помещены под стражу.