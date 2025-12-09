Автономное водоснабжение из своей скважины для юридических и частных лиц в 33 регионе

Автономное водоснабжение организаций и частных лиц из собственных скважин во Владимирской области

К сожалению в настоящее время во Владимирской области сетями центрального водоснабжения охвачены не 100% домохозяйств и территорий размещения организаций. В связи с этим многим приходится прорабатывать вопрос об организации автономного водоснабжения за счет подземных вод. Сделать это можно за счет добычи воды с помощью скважин или колодца. В этой статье мы рассмотрим ряд вопросов касательно организации систем водоснабжения на базе водозаборных скважин.

В каких случаях имеет смысл автономное водоснабжение из скважины

С экономической точки зрения есть следующие причины при которых стоит задуматься об организации автономного водоснабжения из скважины:



Рядом нет центральных сетей водоснабжения;



На центральных сетях водоснабжения часто происходят сбои;



Точка подключения к центральным сетям находится очень далеко.



В этих случаях экономический эффект очевиден.

Иногда люди озадачиваются организацией своего водоснабжения из скважины в надежде получить более качественную воду чем в центральных сетях. Как показывает практика, своя скважина редко бывает с водой лучшего качества. Поэтому в данном случае лучше вложить средства в систему очистки воды, а не в свою скважину.

Какие скважины можно пробурить для автономного водоснабжения?

На территории Владимирской области широко распространены три типа водозаборных скважин:



Абиссинский скважины иглы;



Фильтровые скважины для добычи воды с песков;



Бесфильтровые скважины для добычи воды с известняков.



Бесфильтровые скважины для добычи воды с песков (скважины на каверну) и фильтровые скважины для добычи воды с известняков на территории Владимирской области почти не встречаются. Первый тип скважин требует особых геологических условий для создания, при их отсутствии может создавать угрозу для людей и строений. Второй тип скважин не используется в силу геологических особенностей известняков, встречающихся на территории Владимирской области.

Как можно обустроить скважины для автономного водоснабжения

Варианты обустройства скважин для добычи воды для нужд автономного водоснабжения зависит от потребностей владельца. В самом общем случае выделяют варианты:



Зимнего или круглогодичного обустройства;



Летнего или сезонного обустройства.



Зимнее обустройство предусматривает утепление скважины и соединенных с ней коммуникаций для обеспечения функционирования при низких температурах. Утепление может быть выполнено как в подземном исполнении, так и в наземном. Подземное утепление предполагает установку скважинного адаптера или монтаж на скважине кессона. Наземное утепление предполагает сооружение наземного павильона. В некоторых случаях пассивное утепление дополняется монтажом систем активного нагрева.

Летнее обустройство выполняется без утепления и предполагает минимальные затраты.

При необходимости можно перевести скважину с летнего обустройства на зимнее.

Какое документальное оформление понадобится предприятиям для организации водоснабжения из своей скважины

Предприятия в соответствии с законом О Недрах должны (в большинстве случаев) получать лицензию на добычу подземных вод. В связи с этим на этапе бурения необходимо получить от буровой организации как минимум:



Технический паспорт скважины;



Акты на проведение работ связанных с закладкой колонн скважины.



Кроме этого желательно выполнить геофизические исследования на скважины в процессе бурения и получить отчет об исследования.

Далее на основании этих документов можно будет готовить пакет проектов и заключений для получения лицензии на добычу подземных вод.

PS: Про договор мы не упомянули, ибо он подразумевается автоматом. Ну если конечно организация не хочет рисковать своими средствами.

Какие документы нужны частникам для добычи воды из своей скважины

Минимальный набор документов, который должен остаться у частника после бурения скважины включает:



Договор на проведение работ;



Техническое описание скважины.



Договор необходим для перестраховки на случае если скважина не будет работать. На основании договора можно будет привлечь исполнителя к ответу.

Техническое описание важно для обслуживания и ремонта скважины за пределами гарантийного срока.

Какое качество воды может быть в разных скважинах во Владимирской области

К сожалению, на большей части территории Владимирской области качество воды оставляет желать лучшего. Наиболее частая проблема состоит в большом количестве железа в воде. Кроме этого вода может быть очень жесткой. Так же в каждом из районов может быть своя специфика на каждом из вариантов водоносных слоев.

На что обратить внимание при организации снабжения водой из своей скважины

Постараетесь выбрать организацию, с хорошими отзывами которая сможет закрыть полный комплекс работ от бурения до обустройства. Кроме того, желательно, что бы организация занималась и обслуживанием как скважин, так и систем водоснабжения на основе данных водозаборных сооружений.

Если есть желание получить питьевую воду, то нужно быть готовыми к установке системы очистки воды.