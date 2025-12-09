Встреча состоялась 5 декабря в правительстве региона.

Губернатор Александр Авдеев со слушателями программы EMBA «Оптимизация бизнес-процессов в условиях глобальных вызовов и изменений» бизнес-школы РСПП. Встреча состоялась 5 декабря в правительстве региона.Бизнес-школа РСПП, основанная в 2013 году при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, регулярно организует поездки слушателей по регионам России. Участники программы уже посещали Муром, Гусь-Хрустальный, Владимир, Суздаль и Доброград.Президент бизнес-школы Евгения Шохина отметила, что такие неформальные встречи создают особую атмосферу для обмена опытом и помогают участникам получить максимум пользы от общения.В ходе двухчасовой встречи губернатор рассказал о потенциале Владимирской области и успешных практиках развития региона.«У нас в области есть предприниматели-мечтатели, которые берутся за амбициозные проекты. Благодаря их идеям и энергии Владимирская земля может гордиться не только великим прошлым, но и новыми достижениями», — подчеркнул Александр Авдеев.Участники программы активно задавали вопросы о развитии региона. Многие отметили, что встреча стала настоящим мастер-классом по взаимодействию бизнеса и власти.