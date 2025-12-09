Председатель регионального Законодательного Собрания Ольга Хохлова встретилась со студентами Владимирского государственного университета и поздравила победителей конкурса на назначение стипендий президента и правительства Российской Федерации.

Председатель регионального Законодательного Собрания Ольга Хохлова встретилась со студентами Владимирского государственного университета и поздравила победителей конкурса на назначение стипендий президента и правительства Российской Федерации. Об этом сообщила ЗС области.Самую престижную в нашей стране стипендию получают студенты, наиболее ярко проявившие себя и добившиеся впечатляющих результатов в учёбе и науке. В 2025 году во Владимирском государственном университете восемь победителей конкурса. Кроме того, ещё 50 человек были удостоены стипендии от Кабинета министров.Как подчеркнул ректор образовательного учреждения Анзор Саралидзе, ВлГУ вошёл в 20 лучших вузов по количеству обладателей престижных стипендий президента и правительства России. Причём заявки на получение стипендий отправляли сами студенты. Конкурсная комиссия оценивала работы учащихся всех вузов страны.Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова отметила, что назначение подобных стипендий является высокой оценкой работы студентов и преподавателей, а также показателем высокого уровня ведущего вуза нашего края. Для учащихся стипендия становится хорошей стартовой позицией, чтобы двигаться дальше.«Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вы после учёбы остались здесь, на малой родине. У нас много предприятий и учреждений, где востребованы ваши знания и опыт. Сейчас губернатор и гравительство области ведут большую работу по привлечению инвестиций в экономику, открываются новые производственные площадки, создаются промышленные мощности, открывающие отличные возможности и перспективы для молодых кадров», — обратилась к студентам Ольга Хохлова.