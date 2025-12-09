Стоят декан, ректор, и самый злобный препод самой злобной кафедры на крыше университа и думают, как бы побольше студентиков бы в сессию
отчислить.
Декан:
- А давайте-ка сбросим бутылочку пива! Один студент найдет, напьется, набухается, нифига не выучит, ну мы его завалим и отчислим!
Ректор:
-Не, мало берешь! А давайте-ка ящик пива сбросим! Целая группа напьется, набухается, нифига не выучит, ну мы их завалим и отчислим!
Препод:
- Не, мало берете! А давайте-ка я спрыгну! Весь институт...
