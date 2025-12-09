Роспотребнадзор открывает Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков. Она будет работать до 19 декабря. Специалисты

Роспотребнадзор открывает Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков. Она будет работать до 19 декабря. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров и детского питания. Получить консультацию можно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43, по телефонам «горячей