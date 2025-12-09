Около 450 граждан с особенностями здоровья трудоустроены с помощью Кадрового центра «Работа России» Владимирской области.

Около 450 граждан с особенностями здоровья трудоустроены с помощью Кадрового центра «Работа России» Владимирской области.Их число составляет почти 60 процентов от общего количества таких граждан, обратившихся в Кадровый центр.Трудоустройство инвалидов - одна из приоритетных задач федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Программа включает профессиональную ориентацию, адаптацию рабочих мест и сопровождение на испытательный срок.Консультанты Кадрового центра помогают гражданам с особыми потребностями пройти профессиональную диагностику и подбирают вакансии с учётом способностей и ограничений, составляют индивидуальные планы профессионального развития и обучения, сопровождают сотрудника и работодателя в течение испытательного срока, организуют оказание финансовой и технической помощи в адаптации рабочего места для работодателей.«Мы стремимся создать равные возможности для всех жителей нашей области, разрабатываем практичные решения по адаптации рабочих мест и обучению специалистов. К примеру, для работодателей предусмотрена субсидия 200 тысяч рублей на оборудование рабочего места для такой категории граждан, также государство возмещает работодателю часть расходов, связанных с оплатой труда вновь принятых работников, Кадровый центр помогает с подготовкой специалистов. В 2025 году почти 30 граждан с особенностями здоровья уже прошли профессиональное обучение», — рассказала директор Кадрового центра «Работа России» Владимирской области Наталья Пеньковская.С начала 2025 года в Кадровом центре прошли профессиональную ориентацию 625 гражданин имеющих инвалидность, более 50 процентам из них оказана психологическая поддержка. Кадровый центр планирует расширять сотрудничество с предприятиями региона и увеличивать число мест профессионального обучения для градан с особенностями здоровья.