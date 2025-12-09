Преступная деятельность была пресечена в августе 2025 года.

В Камешково перед судом предстанет 48-летний житель Владимира. Мужчину обвиняют в незаконном хранении наркотиков и взрывчатых веществ. Об этом рассказали вКак выяснилось, житель областного центра, будучи потребителем наркотиков, решил организовать собственное производство. В марте 2025 года он посеял семена конопли в теплице, а после созревания растений высушил их и расфасовал по банкам, часть оставив дома, другую — спрятав в сарае.Также, в июне 2025 года мужчина обнаружил в доме две банки с порохом, оставшиеся от предыдущего владельца, и решил не сдавать их в полицию, а припрятать у себя.Преступная деятельность была пресечена в августе 2025 года. В результате обыска у мужчины были изъяты марихуана, части растений конопли и более 400 граммов бездымного пороха. Уголовное дело направлено в Камешковский районный суд.