Прокуратура Гороховецкого района совместно со специалистами Роспотребнадзора организации питания в детских садах и школах района.В ходе проверки выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Обнаружены дефекты потолков и стен в помещениях для приема пищи, кухнях и складах. Выявлено хранение продуктов без необходимых ветеринарных документов. В пищеблоках обнаружены личные вещи сотрудников (телефоны, калькуляторы, канцелярские принадлежности). Не соблюдаются правила уборки, дезинфекции и борьбы с вредителями.По результатам проверки прокуратура приняла меры. Директорам школ и заведующей детским садом внесены представления об устранении нарушений. Должностные лица привлечены к административной ответственности. Назначены штрафы.Надзорное ведомство продолжает контролировать устранение нарушений и восстановление прав несовершеннолетних.