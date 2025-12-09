Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин и глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов посетили городские районы, в которых многодетные семьи получают земельные участки под строительство жилья.

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин и глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов посетили городские районы, в которых многодетные семьи получают земельные участки под строительство жилья. Об этом парламентарий рассказал на своей в соцсети.Если раньше горожане критиковали данные территории за отсутствие должной инфраструктуры и общую неустроенность, то сегодня всё изменилось. Здесь проложили новые асфальтированные дороги, установили знаки, нанесли разметку и даже построили экопарковку. Также специалисты провели уличное освещение.Кроме того, для удобства граждан дополнительно заасфальтировали 777 кв. метров новой автотрассы, ведущей от улицы 9 января до Тверской. А к домам жителей сделали удобные съезды.«Хочу поблагодарить руководство города за выполненные работы. Приятно видеть, как "заиграли" новые дороги к местам, где будут жить семьи с детьми. Улучшение качества жизни людей — это первостепенная задача. И наша команда стремится делать всё возможное, чтобы её выполнить», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.