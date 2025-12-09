Администрация города Владимира опубликовала список разрешённых мест для запуска фейерверков в предстоящие праздники. В мэрии напомнили: использовать следует только сертифицированную

Администрация города Владимира опубликовала список разрешённых мест для запуска фейерверков в предстоящие праздники. В мэрии напомнили: использовать следует только сертифицированную пиротехнику и запускать её исключительно на открытом пространстве, вдали от построек. Официально для запуска фейерверков разрешены 4 площадки во Владимире. Первый земельный участок находится на улице Фатьянова, между гаражной стоянкой ГСК «Железнодорожный – 7» и