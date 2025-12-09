Резкий скачок заболеваемости ковидом зарегистрирован на неделе с 1 по 7 декабря. Лабораторно подтверждено 116 случаев. Неделей ранее их было 85. Больше всего заболевших в Гусь-Хрустальном

Резкий скачок заболеваемости ковидом зарегистрирован на неделе с 1 по 7 декабря. Лабораторно подтверждено 116 случаев. Неделей ранее их было 85. Больше всего заболевших в Гусь-Хрустальном районе – 32 человека, во Владимире – 27 и в Муромском районе – 21. Коронавирус всё чаще осложняется пневмонией – в 8,6% случаев. За последний месяц количество пациентов, у