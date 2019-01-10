Во время поквартирного обхода участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого – 40-летнего мужчину, проживающего в столице...

Сотрудники службы участковых уполномоченных ОМВД России по Мещанскому району задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконной миграции иностранных граждан.В полицию поступила информация о нарушении миграционного законодательства в квартире одного из домов на Гиляровской улице.Сотрудники полиции установили, что проживающий по данному адресу гражданин совершил фиктивную постановку в квартиру, принадлежащую ему на праве собственности, на миграционный учет иностранных граждан. При этом он достоверно знал, что данные граждане по этому адресу проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им по указанному адресу не предоставлялось.Во время поквартирного обхода участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого – 40-летнего мужчину, проживающего в столице.Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60