По версии следствия, женщина похитила мобильный телефон и деньги у своей коллеги.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 30-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, обвиняемая - сотрудница одной из местных фирм - похитила имущество, принадлежащее её коллеге. В рабочее время, пройдя в помещение раздевалки и убедившись, что за ней никто не наблюдает, фигурантка совершила кражу мобильного телефона и денежных средств из кармана куртки одной из сотрудниц. Спрятав похищенное, злоумышленница вернулась на свое рабочее место.Материальный ущерб, причиненный собственнице, составил около 10000 рублей.Обнаружив пропажу в конце рабочего дня, потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.Подозреваемая в причастности к хищению была задержана полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину она признала, пояснив, что денежные средства потратила на личные нужды, а мобильным телефоном планировала пользоваться сама.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Похищенный телефон был изъят и возвращен законной владелице.