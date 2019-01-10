Фотография 45-летней супруги режиссера Андрея Кончаловского привела в восторг поклонников актрисы. Юлию Высоцкую расхваливают на все лады за естественный образ без грима и макияжа.

Фотография 45-летней супруги режиссера Андрея Кончаловскогопривела в восторг поклонников актрисы. Юлию Высоцкую расхваливают на все ладыза естественный образ без грима и макияжа.Юлия Высоцкая вне сцены практически не пользуетсякосметикой. Телеведущая и актриса на отдыхе, в путешествиях вовсе отказываетсяот грима. Как, впрочем, и большинство звезд отечественного шоу-бизнеса, которыев последнее время выбирают легкий макияж и пастельные тона.Известно, что поклонники тщательно следят за своими кумирами,подмечая малейшие изъягы в их внешности – возрастные изменения кожи, гусиныелапки вокруг глаз, мимические морщинки и носогубные складки, отекший овал лица.Однако Юлия Высоцкая появляется без макияжа в барах и ресторанах, ни капли незаботясь о возможной критике со стороны публики, пишет"Юлия, время над вами не властно! Выглядитеобворожительно", "Просто загляденье, простое реальное фото. Класс,восхищаюсь всегда вами!", "Вы замечательная, Юля!! Идейныйвдохновитель", "После просмотра фото Волочковой Вы просто бальзам насердце", – отдают должное прекрасной форме актрисы фанаты.В последнее время режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая не выходили вместе в свет. Это стало причиной появления множества слухов – в частности, поговаривали, что брак знаменитостей подошел к концу.Звездная пара отказывалась комментировать ситуацию, назойливых журналистов Высоцкая и Кончаловский просто игнорировали. Однако в личном микроблоге Юлия Высоцкая публиковала совместные снимки – намекая на то, что не стоит верить слухам.