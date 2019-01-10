Американская актриса доказала поклонникам, что все еще находится в идеальной форме. В этом Дженнифер Лопес помогают регулярные тренировки и строгая диета.

Американская актриса доказала поклонникам, что все ещенаходится в идеальной форме. В этом Дженнифер Лопеспомогаютрегулярные тренировки и строгая диета.Певица появилась на обложке февральского номера журнала Harper’sBazaar. В интервью она рассказала о своей семье, любви к жизни и опыте работы вшоу-бизнесе. Обширный материал о жизни 49-летней звезды дополнили снимки, где она демонстрирует стройную иподтянутую фигуру. ежедневно проводит несколько часов в спортзале. Верным спутником во всех ее тренировках является возлюбленный Алекс Родригес.Актриса уверена, что крепкий и здоровыйсон является залогом долгой жизни. Лопес старается спать не менее 8 часов в сутки. Она также считает, что долгийотдых поможет смягчить все возрастные изменения. В выходные дни певица позволяет себе пробыть в постели до 12 часов.Что касается диеты, то звезда предпочитает питаться небольшими порциями 6 раз в день. В свой рацион Дженнифер включает овощи и злаки. На завтрак она любит есть овсяные хлопья или яйца, на обед – зеленый салат с рыбой или курицей. После него может быть перекус, в который обычно входят фрукты или полезный йогурт. Ужин певицы обычно очень скромный. Актриса практически не употребляет алкоголь. Дженнифер отказалась от газированных напитков и старается пить много воды.Звезда призналась, что иногда ей бывает тяжело жить втаком напряженном ритме: "Иногда я устаю. Устаю очень сильно. Но я никогда не говорюсебе: "Я не хочу больше этого делать". Я просто понимаю, что мне пора устроить небольшой перерыв. Я чувствую, что мне нужно сделать еще очень много. Не знаю,смогу ли я когда-нибудь дойти до того момента, когда буду довольна и смогу сказатьсебе: "Я сделала все, что смогла, и мне больше нечего сказать этому миру".Надеюсь, этот день никогда не наступит", – поделилась