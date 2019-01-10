Лидеры протестного движения Франции призывают своих сторонников к массовому снятию наличных средств со счетов. Тогда – по их задумке – банки останутся без ликвидных средств и вскоре разорятся. Однако экономисты уверяют, что опасаться нечего. В большинстве банкоматов можно получить не более нескольких сотен евро в день.

Лидеры протестного движения Франции призывают своих сторонников к массовому снятию наличных средств со счетов. Тогда – по их задумке – банки останутся без ликвидных средств и вскоре разорятся. Однако экономисты уверяют, что опасаться нечего. В большинстве банкоматов можно получить не более нескольких сотен евро в день.На этой неделе французские власти ожидают новых протестов. Демонстрации "желтых жилетов" проходят в Париже и других крупных городах с ноября. Изначально активисты выступали против повышения цен на топливо. Позже – стали требовать отставки президенты Эммануэля Макрона.Акции протестов сопровождаются массовыми погромами, отмечает телеканал "Россия 24". Убытки от них исчисляются в миллионах евро.