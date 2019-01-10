Собственники московского Спартака в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом. Вместо компании с Британских Виргинских островов теперь многократный чемпион страны принадлежит российским структурам.

Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом. Вместо компании с Британских Виргинских островов теперь многократный чемпион страны принадлежит российским структурам.Прежде "Спартаком" владела Moran Trading Resources. Однако по информации "Интерфакса", с декабря у "красно-белых" два новых акционера: ООО "Спорт-Холдинг" – владелец 47,44 процента, а также АО "Капитальные активы", имеющий 22 процента. Обе компании примерно в равных долях принадлежат как раз Алекперову и Федуну, но у главы "ЛУКОЙЛа" есть небольшой перевес. Ранее же считалось, что именно Федун являлся основным владельцем клуба.Сообщается, что владельцем оставшихся 30,56 процента акций клуба является гражданин РФ, имя которого не называется. "Спартак" принадлежит нынешним владельцам на протяжении 15 лет с тех пор, как они приобрели его у Андрея Червиченко. По данным Forbes, сумма сделки тогда составила порядка 70 миллионов долларов.