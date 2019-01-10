Российский актер Алексей Серебряков стал дедушкой в ноябре
прошлого года. До недавнего времени артист старался скрыть эту новость от прессы.
Российский актер Алексей Серебряков стал дедушкой в ноябре
прошлого года. До недавнего времени артист старался скрыть эту новость от прессы.
Приемная дочь актера Дарья родила девочку в конце ноября
прошлого года. Малышка появилась на свет в одной из американских клиник. Имя ребенка
молодая мама пока держит в тайне. Сам Алексей Серебряков очень обрадовался, когда
узнал эту новость. Актер регулярно общается со своей дочерью и спрашивает ее о состоянии внучки.
Он также просит высылать ему фотографии и видеозаписи с малышкой.
Один из близких друзей семьи поделился деталями. "Девочка появилась на свет рано утром – в 4.15. Она рожала в клинике Mount Sinai в США.
Хоть и далековато от дома, но на выписку приехала вся семья", – передает его
слова .
Сама Дарья позднее поделилась своими мыслями в Instagram. "Счастье есть. Просто надо
родить его", – заявила она. Дочь актера сопроводила эту подпись снимком, на котором она держит на
руках ребенка.
Напомним, Дарья является дочерью жены актера от
первого брака. Алексей Серебряков и Мария также воспитывают двоих детей – Даниила и Степана.
Мальчиков они усыновили в разных детских домах. Сейчас семья проживает в
Канаде. Актер часто прилетает в Россию для съемок в фильмах или телесериалах.