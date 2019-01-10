Грузинский полузащитник Джано Ананидзе покинул московский Спартак и переходит в Крылья Советов. Игрок проведет остаток сезона в Самаре по условиям арендного соглашения. Изначально планировавшийся переход в Витесс сорвался.

Грузинский полузащитник Джано Ананидзе покинул московский "Спартак" и переходит в "Крылья Советов". Игрок проведет остаток сезона в Самаре по условиям арендного соглашения. Изначально планировавшийся переход в "Витесс" сорвался."Не скрываю, что хотел попробовать свои силы в Европе. Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий приглашал меня, — сказал Ананидзе, которого цитирует официальный сайт "Спартака". – Именно этот вариант являлся для меня приоритетным. Однако у меня возникли сложности с документами"."Я был готов пойти на существенное понижение в зарплате, но переход все равно не состоялся. Теперь "Витесс" отпал, и я в "Крыльях". Были и другие варианты в России. Но главный тренер самарцев Миодраг Божович звонил мне лично. Дал ему слово, что если н7е сложится с европейским клубом, то пойду именно к нему".Напомним, что в текущем сезоне Ананидзе сыграл "за "красно-белых" три матча, отметившись результативным пасом. Игроком "Спартака" он являлся с 2007 года.