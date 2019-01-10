Екатерина Андреева хотя и появляется чуть ли на каждый вечер в эфире, но интервью дает крайне редко. Поэтому послушать кремлевский рупор, как часто называют ведущую Времени, весьма любопытно.

Екатерина Андреева хотя и появляется чуть ли на каждый вечер в эфире, но интервью дает крайне редко. Поэтому послушать "кремлевский рупор", как часто называют ведущую "Времени", весьма любопытно.Для начала Андреева поспешила заметить, что ей вовсе не 57 лет, как часто говорят в прессе, а всего 52. "Я как Нефертити или Тутанхамон. Про них обычно пишут: родился около III-V века до нашей эры", – пояснила Андреева.Хотя, как в кулуарах "Останкино" судачат досужие сплетники, еще в бытность мэром Москвы Лужкова при помощи его жены Елены Батуриной многие российские звезды, включая Эвелину Хромченко и Екатерину Андрееву, подправили-де себе даты рождения, правда, не во всех документах, поэтому появились разночтения.Не меньше ведущая времени удивила и рассказом про отношение к Сталину. "У меня дома стоит его портрет, есть вилка, которой он ел, есть его личный маленький семитомник речей, которые были всем представлены на "съезде победителей" – те люди, которые потом попали в страшное горнило 37 года, его личное издание. И подарил мне это один священник. Зная мою тягу к таким артефактам. Поэтому я никогда не принимала и не принимаю никакие обвинения", – говорит Андреева.При этом ярой сталинисткой Андреева себя не считает. "У меня не только его портрет, а очень много артефактов разных исторических личностей, потому что я изучаю через вещи, в том числе могу настраиваться на вибрации этих людей", – пояснила она.Интересно, что заниматься Сталиным Андреева начала еще во время учебы на историческом факультете университета, где в одной из научных работа сравнивала Сталина и Гитлера. "Мой научный руководитель по многим моментам этой работы со мной не соглашался. Потому что те совпадения, на которые я указывала как историк, ему казались оскорбительными для личности Иосифа Виссарионовича", – цитирует ведущую "Времени" .