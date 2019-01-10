Елена Воробей дала откровенное интервью. Известная юмористка рассказала о том, как ей удается в 51 год оставаться в великолепной форме, и почему она не согласна с телеведущим, разработчиком и популяризатором нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни Геннадием Малаховым.

Елена Воробей дала откровенное интервью. Известная юмористка рассказала о том, как ей удается в 51 год оставаться в великолепной форме, и почему она не согласна с телеведущим,разработчиком и популяризатором нетрадиционных методов ведения здорового образа жизниГеннадием Малаховым.не скрывает своего возраста. Популярной артистке комедийного жанра 51 год, а кто даст?! Елена не скрывает секретов своей красоты и молодости. "Не буду никого вводить в заблуждение и рассказывать, что сметана, огурцы и кефир помогли мне сохранить молодость и красоту. Что бы ни говорил Геннадий Малахов, одного салата на лице, для того чтобы выглядеть хорошо, явно недостаточно", – убеждена Елена Воробей.Несмотря на плотный рабочий график, артистка старается находить время, чтобы забежать в кабинет косметолога. "Уколы, витаминные коктейли и прочие современные процедуры – это прекрасная возможность визуально поспорить с возрастом. А еще, конечно, очень важно, чтобы в жизни присутствовал спорт. Поэтому тренажеров у меня в квартире прибавилось", – похвасталась артистка.К тому же, высказала мнение , немаловажен массаж. Ну и немаловажен, конечно, отдых. Кстати, обычно зимой артистка выбирает для отпуска южное направление. "Чаще всего, когда получалось совместить мой отпуск с каникулами дочки Сони, мы ездили в Испанию. Иногда ради такой поездки я даже шла на маленькое преступление – и дочь пару дней прогуливала в школе. Соня вообще любит зиму, а я не очень. Наша зима такая длинная, что своими поездками в теплые страны мы пытаемся хоть немного сократить этот период", – пожаловалась актриса.При этом любить кататься на коньках. А вот отношения с лыжами у нее изначально не задались. "Мое детство всегда было связано с коньками, на лыжах я стояла всего один раз, в первом классе, когда у нас был лыжный заезд. Если не ошибаюсь, у меня получилось не очень, поэтому я больше к этому виду спорта не возвращалась", – цитирует юмористку .