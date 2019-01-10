Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал Дни.ру инцидент с поющей ведущей. Он высказался о том, как Ольгу Бузову вырезали из гала-концерта Рождество с Григорием Лепсом на первой кнопке.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал "Дни.ру"инцидент с поющей ведущей. Он высказался о том, как Ольгу Бузову вырезали изгала-концерта "Рождество с Григорием Лепсом" напервой кнопке.Манукян отметил, что такое поведение телеканала – этокак раз то, о чем говорил Дима Билан. "Он призывал ввести цензуру в шоу-бизнесе,если артист или постановка не соответствует определенным параметрам", – заявилэксперт. Телеведущая и певицаучаствовала в гала-концерте "Рождество с Григорием Лепсом", но вфинальную версию шоу выступление не вошло.При этом Манукян добавил, что артистов вырезаютдовольно часто. Он даже посочувствовал Ольге. "Так что Бузова далеко не первая,кто попал в эти жернова. Другое дело, что благодаря соцсетям о том, что она тамвыступала, знает большинство и скрыть подобный факт уже значительно сложнее.Раньше, если тебя нет в телевизоре, то вроде бы, и не существуешь вовсе", – заметилэксперт.По его словам, с развитием социальных сетей положениеизменилось. "И сегодня уже телевизор не особо нужен Бузовой, а она телевизорупорой нужна. Правда, ее то юмористическим персонажем представят, как было в"Голубом огоньке", то из программы вырежут, у которой благодаряожиданиям ее поклонников повысились рейтинги", – резюмировал Вадим Манукян.Напомним, поющая ведущая признавалась, что после выступления на концерте Григория Лепсапочувствовала себя нехорошо. Вызвали врача, который поставил певице капельницу.Предположительно, недомогание было вызвано тем, что Ольга за весь деньсъела всего один бутерброд.