Встроенный в браузер Chrome блокировщик рекламы будет активирован у пользователей по всему миру 9 июля. Решение включить фильтрацию назойливых объявлений за пределами Северной Америки и Европы на этой неделе приняла отраслевая группа Coalition for Better Ads, куда входит сама компания-разработчик Google. Как говорится в блоге проекта Chromium, через полгода браузер начнет "резать" некачественную рекламу во всех странах.В США, Канаде и странах Европы Chrome блокирует "плохие" объявления, мешающие просмотру веб-страницы, с февраля прошлого года. На десктопах программа скрывает любую "неправильную" рекламу, включая всплывающие окна, видео с автоматическим воспроизведением и звуком, а также "расхлопы" на весь экран. К рекламе на мобильных устройствах Chrome относится еще жестче: блокировщик в том числе фильтрует баннеры с таймером обратного отсчета, а также объявления, которые остается на месте при прокрутке либо занимают слишком много места (более 30% экрана).Владельцев сайтов уведомляют о наличии "плохой" рекламы через инструмент Ad Experience Report. Если ресурс не будет приведен в соответствии с рекомендациями в течение 30 дней, все объявления на нем будут отфильтрованы — даже те, что принадлежат или обслуживаются самой Google.”Chrome лишит заработка сайты, злоупотребляющие манипулятивной рекламой читайте такжеВажно, что Google остается крупнейшей рекламной компанией: именно контекстно-медийная сеть приносит ей большую часть выручки. Идея поисковика заключается в том, чтобы "вырезать" не всю, как это делают сторонние блокировщики вроде Adblock Plus или Ghostery, а только назойливую рекламу. В Google надеются, что фильтры Chrome избавят пользователей от необходимости прибегать к расширениям для браузеров и сделают веб-браузинг более комфортным, а онлайн-издателям помогут зарабатывать на показах добросовестной рекламы.