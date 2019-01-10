В Новом году снова о Струнино. В самом конце праздничных каникул инициативная группа горожан вышла на санкционированный митинг. Собравшиеся призвали сохранить больницу для народа, пожаловались, что в отремонтированных отделениях не оказывается медицинская помощь, а поручения Президента не исполняются. Публично пообщаться с недовольными на следующий день попытались в департаменте здравоохранения. Там собрались областные чиновники, медики, представители Ассоциации защиты прав пациентов. В чём суть претензий граждан, и почему беседа не задалась, разбиралась Маргарита Махрова.

В Новом году снова о Струнино. В самом конце праздничных каникул инициативная группа горожан вышла на санкционированный митинг. Собравшиеся призвали "сохранить больницу для народа", пожаловались, что в отремонтированных отделениях не оказывается медицинская помощь, а поручения Президента не исполняются. Публично пообщаться с недовольными на следующий день попытались в департаменте здравоохранения. Там собрались областные чиновники, медики, представители Ассоциации защиты прав пациентов. В чём суть претензий граждан, и почему беседа не задалась, разбиралась Маргарита Махрова.(Новый город Александров)"Сохраните больницу для народа!", "Поручения Президента не исполняются", - с такими лозунгами в последний день новогодних каникул жители Струнино вышли на митинг. Всего собралось около сотни человек с плакатами. Как сообщают наши коллеги из александровского районного издания, люди призывали сохранить местную больницу, выступая против реорганизации отделений, жаловались, что в отремонтированных отделениях не оказывают медицинскую помощь, у больницы отсутствует свой пищеблок и бельевая, а власти якобы не слышат струнинцев и более того, не выполняют поручений Президента страны. Чтобы обсудить ситуацию, на следующий день после митинга в департаменте здравоохранения организовали встречу, на которую пришли областные чиновники, медики, члены врачебной палаты, представители Ассоциации защиты прав пациентов, приехали и некоторые члены инициативной группы из Струнино. Однако публично делиться своими проблемами они отказались и даже не зашли в зал заседаний. Наша съёмочная группа попыталась выяснить, почему..."До свидания, девушка, снимайте, как хотите, мы не будем общаться, извините..."В результате первый зам. губернатора с приставкой врио Марина Чекунова и глава департамента здравоохранения Алексей Мозалёв начали отвечать на вопросы журналистов. Выяснилось, что новый "главный медик области" на митинге в Струнино был. И по его словам, упрёки жителей в срыве президентских указов несправедливы.Алексей Мозалёв, директор областного департамента здравоохранения: "То поручение, которое президент поставил перед Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с департаментом здравоохранения Владимирской области, - обеспечить проведение капитального ремонта, реконструкции зданий больницы струнинской и оснастить современным медицинским оборудованием - оно, безусловно, будет выполнено".Напомним, в июне 2018 года во время прямой линии с главой государства люди пожаловались Владимиру Путину, что их единственная старая больница разваливается и под угрозой закрытия. Президент сразу переадресовал претензии жителей тогдашнему губернатору Светлане Орловой. Она отрапортовала, что ситуация с медициной в Струнино под контролем, деньги на ремонт в бюджете области уже заложены. Летом начался ремонт и до конца года работы обещали завершить. Строительные работы контролировали, как прежний, так и уже новый губернатор. В конце декабря Владимир Сипягин выезжал на место, встретился с медиками и общественностью и оценил ход работ. В этом году отремонтировали и начали оснащать техникой детскую поликлинику и корпуса районной больницы, однако сроки окончания работ по согласованию с Минздравом в итоге всё же перенесли, на новый 2019 год. В серьёзном ремонте нуждаются ещё два здания больничного городка, что первоначально не планировалось, а по закону на оформление всех документов потребовалось дополнительное время.Марина Чекунова, врио первого вице-губернатора по социальной политике: "Документы будут готовы к маю 2019 года и с мая по декабрь в соответствии с 44 ФЗ будет проводиться ремонт и реконструкция этих зданий. Поэтому каких-то задержек, связанных с задержкой строительства или плохой организацией процесса, их не было".Что касается конкретных отделений струнинской больницы, которая после реструктуризации вошла в состав Александровской ЦРБ, то все изменения, по словам чиновников и медицинских специалистов, продиктованы современными реалиями и оправданы.Павел Морозов, и. о. главного врача Александровской райбольницы: "Мы, когда в 2017 году планировали ремонты, мы прекрасно понимали, что есть 3 отделения, которые нельзя закрывать: это терапия, абсолютно востребованная, районное неврологическое отделение и глазное отделение, они не закрыты. Мы сейчас хотим в эти новые отремонтированные корпуса перенести и терапию, и неврологию, чтобы больные получали эту помощь".А вот работа отдельных психиатрического и дерматовенерологического отделений в Струнино не предусмотрена. Потому что, по словам областных властей, в своё время они простаивали, и острой необходимости у жителей города в них нет.Алексей Мозалёв, директор областного департамента здравоохранения: "Жалоб или там обращений, связанных с тем, что не в полном объёме оказывалась помощь по психиатрии или дерматовенерологии, их нет. Как я слышал на митинге, нам предлагают провести эксперимент путём открытия этих отделений: психиатрического и дерматовенерологического, что потребности в этой помощи нет".Оплачивать такие "эксперименты" за бюджетные деньги, по словам главы департамента, никто не будет. При этом психиатр и дерматовенеролог в Струнино ведут приёмы жителей и при необходимости готовы направить их в медучреждения районного или областного центров. С доставкой пищи и стиркой белья, по словам александровских медиков, в последнее время тоже вопросов не возникало. По информации общественников, которые входят в рабочую группу по ситуации в Струнино, власть с людьми взаимодействует.Галина Шипарёва, директор региональной общественной палаты защиты прав пациентов: "Всегда найдётся пациент чем-то недовольный, нужно объективно смотреть, существует проблемы или нет. Вот по тому, что знаю я, всё идёт в рабочем порядке".К слову, по ситуации в Струнино перед Президентом отчитывается глава Минздрава Вероника Скворцова, а областные власти регулярно предоставляют в министерство всю информацию.