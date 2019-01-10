Президент США распорядился прекратить оказывать финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами. Трамп прямо сказал - денег мало, а власти штата неэффективно используют бюджет. Тратят миллиарды долларов, а решить проблему не получается.

Президент США распорядился прекратить оказывать финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами. Трамп прямо сказал — денег мало, а власти штата неэффективно используют бюджет. Тратят миллиарды долларов, а решить проблему не получается.В ноябре в лесных пожарах погибли 85 человек, сгорели почти 18 тысяч зданий, напоминает телеканал "Россия 24".