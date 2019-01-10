Движение автомобилей по основному ходу Волоколамского шоссе в районе Тушинского тоннеля в Москве открыто в сторону области после ЧП.

Движение на Волоколамском шоссе в Москве полностью восстановлено в обоих направлениях после затопления грязью, илом и водой Тушинского тоннеля. Как сообщает РИА Новости, перекрытой пока остается лишь улица Свободы.Несколькими минутами раньше Волоколамку открыли в сторону области. Сначала по магистрали пустили общественный транспорт и лишь затем частников.Утром 10 января вода подмыла грунт в шлюзе № 8 канала имени Москвы. Площадь размыва составила более 70 квадратных метров. Вода хлынула из канала с большой скоростью – примерно 50 литров в секунду.В итоге мощный грязевой поток затопил Тушинский тоннель, вызвав провал грунта. Автомобильное движение было перекрыто, на месте происшествия был срочно создан оперативный штаб по ликвидации происшествия.С места прорыва было вывезено 30 грузовиков с песком. На месте ЧП трудятся аварийные бригады, которые заделали промоину в грунте и укрепляют береговую черту канала.