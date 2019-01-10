За это им может грозить и штраф, и реальное лишение свободы

За это им может грозить и штраф, и реальное лишение свободыВ Петушинском районе выявлены очередные факты нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.30-летняя и 54-летний ранее судимые жители Петушков осенью прошлого года направили в территориальный отдел по вопросам миграции 9 уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья, указав местом их проживания свои дома. Однако злоумышленники не собирались приютить у себя иностранцев.В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы.