В образовательном модуле Политический лидер Высшей партийной школы Единой России стартовал следующий отборочный этап. С 10 января от претендентов ждут видеорезюме, в котором они должны рассказать о своих личных качествах, навыках, планах и инициативах. Об этом заявила депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета ЕР Ольга Баталина.

образовательном модуле "Политический лидер" Высшей партийной школы"Единой России" стартовал следующий отборочный этап. С 10 января отпретендентов ждут видеорезюме,в котором они должны рассказать о своих личных качествах, навыках,планах и инициативах. Об этом заявила депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета"ЕР" Ольга Баталина.Желающихпопробовать свои силы в большой политике оказалось очень много – насегодняшний день получено более пяти тысяч заявок.В четверг, 10 января, начался следующий отборочный этап – видеорезюмепо трем темам. Желающие пройти обучение в Высшей партийной школе должнызаписать свое обращение и выложить его в личный кабинет."Участникамнужно рассказать, почему именно они должны войти в состав кадровогорезерва партии, что они хотят изменить вокруг себя, в каких ситуацияхсмогли реализовать свои лидерские качества", – рассказала Ольга Баталина.Помере окончания срока приема заявок их количество только растет. Так,если в конце декабря на одно место претендовали 23 человека, то сейчас -34.Как и раньше,лидируют по количеству заявокРостовская иКалининградская области. Активны также Москва и Московская область,Краснодарский и Пермский края, Башкирия, Мордовия, Астраханская область,отметила Баталина."Политическийлидер" – первый модуль программы обучения в рамках Высшей партийнойшколы "Единой России". Целевая аудитория проекта – политики со стажем, сопытом общественной работы. Проект открыт не только для членов партии иее сторонников, но и всех активных граждан в возрасте от 20 до 50 лет.Всегобудут отобраны 150 человек. Они пройдут недельное обучение в Москве ибудут зачислены в кадровый резерв "Единой России".В связи с высокиминтересом и ежедневным поступлением анкет в партии решили продлить сроки приема заявок до 15 января.