В
образовательном модуле Политический лидер Высшей партийной школы
Единой России стартовал следующий отборочный этап. С 10 января от
претендентов ждут видеорезюме,
в котором они должны рассказать о своих личных качествах, навыках,
планах и инициативах. Об этом заявила депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета
ЕР Ольга Баталина.
В
образовательном модуле "Политический лидер" Высшей партийной школы
"Единой России" стартовал следующий отборочный этап. С 10 января от
претендентов ждут видеорезюме,
в котором они должны рассказать о своих личных качествах, навыках,
планах и инициативах. Об этом заявила депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета
"ЕР" Ольга Баталина.
Желающих
попробовать свои силы в большой политике оказалось очень много – на
сегодняшний день получено более пяти тысяч заявок.
В четверг, 10 января, начался следующий отборочный этап – видеорезюме
по трем темам. Желающие пройти обучение в Высшей партийной школе должны
записать свое обращение и выложить его в личный кабинет.
"Участникам
нужно рассказать, почему именно они должны войти в состав кадрового
резерва партии, что они хотят изменить вокруг себя, в каких ситуациях
смогли реализовать свои лидерские качества", – рассказала Ольга Баталина.
По
мере окончания срока приема заявок их количество только растет. Так,
если в конце декабря на одно место претендовали 23 человека, то сейчас -
34.
Как и раньше,
лидируют по количеству заявок
Ростовская и
Калининградская области. Активны также Москва и Московская область,
Краснодарский и Пермский края, Башкирия, Мордовия, Астраханская область,
отметила Баталина.
"Политический
лидер" – первый модуль программы обучения в рамках Высшей партийной
школы "Единой России". Целевая аудитория проекта – политики со стажем, с
опытом общественной работы. Проект открыт не только для членов партии и
ее сторонников, но и всех активных граждан в возрасте от 20 до 50 лет.
Всего
будут отобраны 150 человек. Они пройдут недельное обучение в Москве и
будут зачислены в кадровый резерв "Единой России".
В связи с высоким
интересом и ежедневным поступлением анкет в партии решили продлить сроки приема заявок до 15 января.