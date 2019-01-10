Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) приступили к извлечению данных Московской антидопинговой лаборатории. Работа ведется совместно с группой российских экспертов. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) приступили к извлечению данных Московской антидопинговой лаборатории. Работа ведется совместно с группой российских экспертов. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Павел Колобков."Делегация экспертов WADA прилетела в Москву вчера вечером, а уже сегодня приступила к работе по извлечению данных, — цитирует Колобкова ТАСС. – Работа ведется совместно с российскими экспертами, представителями Следственного комитета и лаборатории. В четверг начались работы по монтажу оборудования, в том числе по копированию базы данных. Работа проходит в полной координации. Ранее мы уже обсудили все технические и организационные детали – они полностью соответствуют уголовно-процессуальному кодексу, и кодексу WADA".Напомним, что в конце прошлого года делегаты WADA не смогли завершить работу в Московской лаборатории из-за того, что их оборудование не было сертифицировано в соответствии с законодательством РФ.Однако 9 января пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что российская сторона достигла полного понимания с представителями всемирной организации по дальнейшему сотрудничеству.