Подмосковный баскетбольный клуб Химки потерпел поражение в матче группового этапа Евролиги. Химчане проиграли в Стамбуле клубу Анадолу Эфес 72:81.

Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" потерпел поражение в матче группового этапа Евролиги. Химчане проиграли в Стамбуле клубу "Анадолу Эфес" 72:81."Химки", выигравшие две последних встречи, не смогли продлить победную серию. Но проиграв первую четверть со счетом 16:23, подмосковный клуб оказался в роли догоняющего. Во втором периоде российская команда сократила отставание 18:13. Н последовала неудача в третьей четверти 17:26. Попытки спасти игру оказались тщетными. Заключительная четверть была выиграна с преимуществом в два очка 21:19, но этого было мало. В итоге победа турецкого клуба 81:72. Самым результативным в составе "Химок" стал Джордан Майки, на счету которого 14 очков."Химки" потерпели 11 поражение в 18 матчах. Подмосковная команда занимает 12 место. "Анадолу Эфес", одержавший 14 побед, идет четвертым.