Идея замначальника украинского Генштаба генерал-лейтенанта Игоря Романенко о прорыве в Азовское море с помощью фиксации из космоса похожа на анекдот. Так считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Идея замначальника украинского Генштаба генерал-лейтенанта Игоря Романенко о прорыве в Азовское море с помощью "фиксации из космоса" похожа на анекдот. Так считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.Такие "затеи", по мнению депутата Козенко, ничего кроме искренней улыбки вызвать не могут. Это не похоже на реальные планы по захвату Азовского моря, отмечает депутат.РИА Новости напоминает, что генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко предложил украинским кораблям пройти Керченский пролив при помощи "фиксации из космоса" с помощью западных союзников Киева. Это, считает замначальника Генштаба украинской армии, беспроигрышный для Украины вариант, поскольку при таком подходе Россия окажется в сложной ситуации.Андрей Козенко в ответ подчеркнул, что только союзники-инопланетяне, пожалуй, помогут Киеву незаметно из космоса фиксировать проход украинских кораблей, направляя видеоотчеты Петру Порошенко.Три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море в конце ноября 2018 года. Бронекатера опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских пограничников. После этого они были остановлены и задержаны. При этом ранения обшивкой бронекатеров получили трое украинских моряков. Все 24 военнослужащих ВМС Украины и Службы безопасности Украины были задержаны, а позже арестованы за незаконное пересечение российской госграницы.Провокация потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов на Украине, отметил президент России Владимир Путин. После провокации в Керченском проливе глава украинского государства ввел военное положение на месяц в 10 областях Украины.Президентские выборы на Украине должны состояться на Украине 31 марта 2019 года. Действующий президент Украины собирается на них идти, но пока, по опросам общественного мнения, он не входит даже в тройку лидеров электоральных предпочтений.Киев также заявлял, что снова готов направить корабли через Керченский пролив и привлечь к этой новой провокации международных наблюдателей. И так сто раз подряд. Российский МИД расценил подобные заявления украинских властей, как подготовка направленной на усугубления ситуации очередной провокации со стороны Киева. После инцидента в Керченском проливе в фарватере Крымского моста было завершено строительство палов, которые защитят опоры моста от столкновения с судами.Любопытно, что украинские корабли в сентябре проходили по Керченскому проливу под Крымским мостом из Черного в Азовское море. Тогда все было сделано с выполнением всех официальных формальностей и подачей запроса капитану Керченского порта. Это дополнительное доказательство того, что Киев предпринял преднамеренные действия в ноябре по дестабилизации ситуации в регионе.