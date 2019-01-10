СМИ узнали причину развода богатейшего человека мира – основателя Amazon Джеффа Безоса. Оказалось, в последнее время он крутил роман с 49-летней американской телеведущей Лорен Санчес — женой одного из самых влиятельных агентов по поиску талантов в Голливуде Патрика Уайтсела.

Большой резонанс вызвала новость о разводе богатейшего человека планеты – основателя Amazon Джеффа Безоса. Накануне в его "Твиттере" появилось соответствующее сообщение, сделанное совместно с супругой Маккензи.В нем говорится, что хоть супруги и разводятся, но останутся друзьями. Джефф и Маккензи прожили вместе четверть века, у них растут трое сыновей и приемная дочь из Китая.О причине развода супруги в сообщении не пишут, однако в зарубежных СМИ появилась информация о том, что они расстаются из-за романа Безоса "на стороне".Узнали журналисты и имя разлучницы.Оказалось, в последнее время Безос, который считался примерным семьянином, был увлечен 49-летней американской телеведущей Лорен Санчес — женой одного из самых влиятельных агентов по поиску талантов в Голливуде Патрика Уайтсела.Пресса выяснила также, что он не раз на своем частном самолете возил любовницу на курорты и тайно встречался с ней на роскошных виллах.Кроме того, к журналистам попала и их интимная переписка фривольного содержания и эротические фото, пишет Radar Online.В соцсетях распространяются и фото роковой брюнетки. Впрочем, судьба их романа пока туманна. Точно известно только то, что Безос разводится, но неизвестно, разведется ли Лорен со своим влиятельным в Голливуде мужем?Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от James Power (@jaywillpower) 9 Янв 2019 в 11:38 PSTТем более что после развода Безос перестанет быть богатейшим человеком мира: все, что было у их семьи, придется поделить пополам с Маккензи, поскольку совместно нажитое имущество принадлежит им в равных долях. Кроме того, журналисты уже подсчитали, что бракоразводный процесс станет самым дорогим в США.При этом Маккензи станет одной из самых богатых женщин мира, получив после развода примерно 60 миллиардов долларов — астрономическую сумму, в которую, по сути, Безосу обошелся роман с американо-мексиканкой.