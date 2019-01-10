По данным сервиса Downdetector.com, отслеживающего работу наиболее популярных интернет-ресурсов, в ряде стран мира наблюдается сбой в работе поисковой системы Google.

По данным сервиса Downdetector.com, отслеживающего работу наиболее популярных интернет-ресурсов, в ряде стран мира наблюдается сбой в работе поисковой системы Google.По данным сервиса, проблемы в работе поисковика появились в 18:37 среды, 9 января, по времени Восточного побережья США (02:37 четверга, 10 января, по Москве), передает ТАСС. Более других на наличие сбоев жалуются пользователи в США. Также с проблемами столкнулись пользователи в Бразилии, Перу, Великобритании, Испании, России, Турции, Индии, Японии и Австралии.