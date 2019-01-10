Планы Киева по прорыву военных кораблей через Керченский
пролив в Азовское море – бредовые
выдумки украинских военных. У Украины
для этого нет флота, а у украинской армии – боевого духа.
Планы Киева по прорыву военных кораблей через Керченский
пролив в Азовское море – бредовые
выдумки украинских военных. У Украины
для этого нет флота, а у украинской армии – боевого духа.
Возможно, у украинских военных есть особая связь с космосом,
на которую они и рассчитывают, делая заявления о Керченском проливе. Но дальше громких
высказываний дело не зайдет – для выполнения своих угроз у Киева нет средств,
отметил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.
"Это бредовые выдумки представителей украинской армии.
После инцидента в Керченском проливе моральный дух военных очень низок. Тем
более сложно представить, какие корабли Украина будет отправлять – ведь
никакого флота у них уже давно не существует нигде, кроме как в голове
президента Порошенко", – цитирует депутата RT.
Ганжара прокомментировал заявление бывшего замначальника Генштаба
ВСУ Игоря Романенко: тот ранее заявил, что "фиксация из космоса"
западными союзниками поможет украинским кораблям пройти через
в Азовское море. Крымский парламентарий подчеркнул, что никакой помощи Киеву в
решении проблемы союзники не оказали, ограничившись лишь заявлениями. При этом,
по словам депутата, украинские генералы оказались в ситуации, когда выполнять
указания Генштаба надо, но сделать это не получается.
Киеву не раз напоминали о существующих в международном праве нормах прохода кораблей через . В соответствии с ними, Украина может свободно провести свои военные корабли из Черного моря в Азовское. Однако предварительно она должна уведомить об этом соответствующие морские службы и получить лоцманскую проводку по мелководному Керчь-Еникальскому каналу. Однако Украина сознательно обостряет ситуацию, чтобы необоснованно обвинить Россию в агрессии.