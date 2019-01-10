Планы Киева по прорыву военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море – бредовые выдумки украинских военных. У Украины для этого нет флота, а у украинской армии – боевого духа.

Планы Киева по прорыву военных кораблей через Керченскийпролив в Азовское море – бредовыевыдумки украинских военных. У Украиныдля этого нет флота, а у украинской армии – боевого духа.Возможно, у украинских военных есть особая связь с космосом,на которую они и рассчитывают, делая заявления о Керченском проливе. Но дальше громкихвысказываний дело не зайдет – для выполнения своих угроз у Киева нет средств,отметил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара."Это бредовые выдумки представителей украинской армии.После инцидента в Керченском проливе моральный дух военных очень низок. Темболее сложно представить, какие корабли Украина будет отправлять – ведьникакого флота у них уже давно не существует нигде, кроме как в головепрезидента Порошенко", – цитирует депутата RT.Ганжара прокомментировал заявление бывшего замначальника ГенштабаВСУ Игоря Романенко: тот ранее заявил, что "фиксация из космоса"западными союзниками поможет украинским кораблям пройти черезв Азовское море. Крымский парламентарий подчеркнул, что никакой помощи Киеву врешении проблемы союзники не оказали, ограничившись лишь заявлениями. При этом,по словам депутата, украинские генералы оказались в ситуации, когда выполнятьуказания Генштаба надо, но сделать это не получается.Киеву не раз напоминали о существующих в международном праве нормах прохода кораблей через . В соответствии с ними, Украина может свободно провести свои военные корабли из Черного моря в Азовское. Однако предварительно она должна уведомить об этом соответствующие морские службы и получить лоцманскую проводку по мелководному Керчь-Еникальскому каналу. Однако Украина сознательно обостряет ситуацию, чтобы необоснованно обвинить Россию в агрессии.