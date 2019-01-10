Для вывоза ила и песка с Волоколамского шоссе в районе подтопления Тушинского тоннеля в Москве понадобится не менее 150 большегрузов, заявил заммэра Максим Ликсутов.

Для вывоза ила и песка с Волоколамского шоссе в районе подтопления Тушинского тоннеля в Москве понадобится не менее 150 большегрузов, заявил заммэра Максим Ликсутов. "Там вода, ил, песка очень много", — отметил он. Чиновник добавил, что вывоз уже идет, уехало около 30 машин.Ликсутов также сообщил, что серьезных проблем с ремонтом тоннеля не будет, по его словам, для восстановления движения достаточно убрать воду и песок. Движение в полном объеме планируют восстановить к утру пятницы.Заммэра призвал москвичей объезжать Волоколамское шоссе по Ленинградскому и Третьему транспортному кольцу. Он подчеркнул, что городские власти делают все возможное, чтобы избежать образования пробок.Тоннель в Тушине, по которому проходит Волоколамское шоссе, затопило после провала грунта, его площадь, по разным оценкам, составляет от 50 до 75 квадратных метров. Перекрыто движение по шоссе в сторону области от станции метро "Сокол", с внутренней стороны МКАД на ВОлоколамку, а выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра ограничен до трех полос.