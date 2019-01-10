Там построят еще одну линию производства линолеума

Там построят еще одну линию производства линолеумаВо Владимирской области запустят новый инвестпроект компании «Ютекс Ру», которая почти 10 лет производит напольные покрытия в Камешково.Инвестор хочет построить еще одну линию производства линолеума по упрощённой технологии. Дополнительно появятся около 30 рабочих мест. Объём инвестиций в проект - 1,2 миллиарда рублей.Отметим, что Белый дом продолжает сотрудничество с Фондом развития моногородов. Они софинансируют расходы региона на строительство очистных и водозаборных сооружений в Камешково.Эффективное использование средств федерального Фонда достигается за счёт реализации крупных проектов - выпуск тракторов на Камешковском механическом заводе, модернизация производства напольных покрытий «Ютекс Ру», строительство производственного корпуса цеха № 2 НПО «ВОЯЖ», возведение птицеводческого комплекса по выращиванию индейки «Владимирский стандарт», производство мясных и колбасных изделий ООО «Продинвест».