Из затопленного Тушинского тоннеля начали вывозить грунт. Уровень воды составляет около 20 сантиметров. Трещина остается открытой, но поток воды, судя по видео с коптеров, уже почти иссяк.

Из Тушинского тоннеля, который заливает водой из канала имени Москвы, начали вывозить грунт.Как сообщает "Интерфакс", грунт вывозят экскаватором из тоннеля, а затем перегружают в грузовики. Часть территории тоннеля по-прежнему остается затопленной. Уровень воды составляет около 20 сантиметров. Трещина остается открытой, но поток воды, судя по видео с коптеров, уже почти иссяк.Авария произошла около 11:00: стенка шлюза дала протечку, и вода начала заливать тоннель. Каждую секунду в тоннель поступало 50 литров воды.Для ликвидации последствий аварии был создан оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он заявил, что уже 11 января движение по Волоколамскому шоссе будет восстановлено.Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что авария серьезная и объем работ большой."Все аварийные службы на месте работают, помогают устранить последствия аварийной ситуации, чтобы как можно быстрее восстановить движение", — заявил он.По его словам, сейчас идет аварийный сброс воды из канала. После этого будет укреплена стена и проведена зачистка тоннеля от воды и грязи. "Надеюсь, до завтрашнего утра все работы будут завершены", — сказал мэр.Тушинский тоннель был построен в 1930-х годах под несколькими шлюзами, соединившими Москву-реку с каналом имени Москвы. Нынешнее ЧП стало первым на этом сложном гидротехническом сооружении с момента открытия.Однако в других московских тоннелях были случаи обрушений. Так, в 2003 году при строительстве тоннеля в Лефортове из-за ливня грунт обрушился в котлован. В 2011 году рухнула стенка строящегося Алабяно-Балтийского тоннеля, в результате чего группа рабочих оказалась засыпанной землей. Один человек погиб. В 2017 году при заливке дорожного тоннеля на Калужском шоссе обрушились конструкции. Причиной ЧП стало грубое нарушение проекта. Погибли двое рабочих.