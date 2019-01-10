Народная артистка Любовь
Полищук скончалась в 2006 году после тяжелой болезни – саркомы позвоночника. Для
артистки роль в популярно ситкоме Моя прекрасная няня стала одной из
последних.
Народная артистка Любовь
Полищук скончалась в 2006 году после тяжелой болезни – саркомы позвоночника. Для
артистки роль в популярно ситкоме "Моя прекрасная няня" стала одной из
последних.
Коллега артистки по сериалу
Борис Смолкин рассказал, что Полищук на съемках было непросто. Любови делалось
все хуже и хуже, но она продолжала работать.
"Она продолжала до
последней серии сниматься. Она появлялась в сопровождении своего директора,
продюсера, в гримерку ложилась. У нее еще была, на мой взгляд, дурная
особенность: Люба очень любила высоченные каблуки. Я понимал, что с ее ростом,
с ее широкой костью, ей тяжело было стоять. Она не мыслила себя без высоченных
каблуков. И она ложилась в промежутке, запиралась у себя в гримерке. У нас с
ней была маленькая сценка. И она сказала мне тогда: "Боря, можно я буду сидя". Я:
"Конечно, о чем ты говоришь". И мы сыграли эту сценку – она сидела на стуле, я
стоял рядом", – с грустью вспомнил Смолкин в эфире программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Борис отметил, что Любовь
Полищук очень хотела жить и до последнего боролась с раком. "Между съемками она куда-то
уезжала лечиться. Один раз она уезжала заграницу, потом здесь что-то… Потом мы
разъехались, я уехал домой в Петербург. Я узнал о ее смерти лежа в больнице. Я
помню, что я не выдержал, схватил какую-то сигарету. Это страшное впечатление
произвело на меня", – заметил актер.
Напомним, ранее мать
Полищук Ольга Пантелеевна рассказывала в интервью о последних днях артистки. "Приехала,
посмотрела, поняла: не жилец она. Мордашка маленькая, вся иссохлась. Ее
постоянно колют, чтобы болей не было. Дочка почти все время спала. Я зайду к
ней, поздороваюсь, она спрашивает: "Что у тебя глаза красные?" А я
разревусь, думаю, она не видит, а дочь все замечала. Две недели я с ней прожила
до ее смерти. Меня уже выгоняли, ее переворачивали с боку на бок. Смотрю в
щелку: батюшки, там одни кости кожей обтянуты. Дочка последние дни ничего не
ела, только мороженое. Видимо, горело у нее все внутри, поест холодного, легче
становится", – предполагала безутешная родительница.