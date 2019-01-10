Народная артистка Любовь Полищук скончалась в 2006 году после тяжелой болезни – саркомы позвоночника. Для артистки роль в популярно ситкоме Моя прекрасная няня стала одной из последних.

Народная артистка ЛюбовьПолищук скончалась в 2006 году после тяжелой болезни – саркомы позвоночника. Дляартистки роль в популярно ситкоме "Моя прекрасная няня" стала одной изпоследних.Коллега артистки по сериалуБорис Смолкин рассказал, что Полищук на съемках было непросто. Любови делалосьвсе хуже и хуже, но она продолжала работать."Она продолжала допоследней серии сниматься. Она появлялась в сопровождении своего директора,продюсера, в гримерку ложилась. У нее еще была, на мой взгляд, дурнаяособенность: Люба очень любила высоченные каблуки. Я понимал, что с ее ростом,с ее широкой костью, ей тяжело было стоять. Она не мыслила себя без высоченныхкаблуков. И она ложилась в промежутке, запиралась у себя в гримерке. У нас сней была маленькая сценка. И она сказала мне тогда: "Боря, можно я буду сидя". Я:"Конечно, о чем ты говоришь". И мы сыграли эту сценку – она сидела на стуле, ястоял рядом", – с грустью вспомнил Смолкин в эфире программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Борис отметил, что ЛюбовьПолищук очень хотела жить и до последнего боролась с раком. "Между съемками она куда-тоуезжала лечиться. Один раз она уезжала заграницу, потом здесь что-то… Потом мыразъехались, я уехал домой в Петербург. Я узнал о ее смерти лежа в больнице. Япомню, что я не выдержал, схватил какую-то сигарету. Это страшное впечатлениепроизвело на меня", – заметил актер.Напомним, ранее матьПолищук Ольга Пантелеевна рассказывала в интервью о последних днях артистки. "Приехала,посмотрела, поняла: не жилец она. Мордашка маленькая, вся иссохлась. Еепостоянно колют, чтобы болей не было. Дочка почти все время спала. Я зайду кней, поздороваюсь, она спрашивает: "Что у тебя глаза красные?" А яразревусь, думаю, она не видит, а дочь все замечала. Две недели я с ней прожиладо ее смерти. Меня уже выгоняли, ее переворачивали с боку на бок. Смотрю вщелку: батюшки, там одни кости кожей обтянуты. Дочка последние дни ничего неела, только мороженое. Видимо, горело у нее все внутри, поест холодного, легчестановится", – предполагала безутешная родительница.