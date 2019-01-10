Психологи из США провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что фастфуд может быть полезен для приучения людей к правильному питанию. Для этого достаточно разместить его рядом с полезными продуктами.

Психологи из США провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что фастфуд может быть полезен для приучения людей к правильному питанию. Для этого достаточно разместить его рядом с полезными продуктами.В исследовании участвовали 79 добровольцев. Их попросили оценить вкусовые качество и полезность различных продуктов, а затем выбрать один из них.Участников эксперимента разделили на две группы. Первой рассказывали о пользе здоровой пищи, второй – о вкусовых качествах еды.Потом добровольцам предложили на выбор как вредные продукты, например, печенье и шоколад, так и полезные – грейпфрут и тунца.Затем две группы продуктов перемешали между собой и попросили людей определить пользу и вкус той или иной еды по шкале от 1 до 5.Исследователи фиксировали не только выбор участников эксперимента, но и движение их глаз с помощью специального устройства. Как ни странно, в большинстве случаев участники эксперимента выбирали продукты, которые казались им вкуснее.Ученых заинтересовало следующее обстоятельство: когда полезную еду предлагали вместе с вредной, люди смотрели на "оздоровительные" продукты дольше и выбирали их на 30 процентов чаще, чем в тех случаях, когда полезную пищу демонстрировали в окружении другой похожей еды."Если хотите приучить людей к полезной еде, ставьте ее на полке вместе с вредной, а не отдельно, как это происходит чаще всего. Например, чипсы можно положить вместе с морковными палочками", — отметили психологи.