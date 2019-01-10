Популярная девичья
поп-группа Serebro вот-вот обретет новых участниц. В Сети вышла четвертая серия
влога SEREBRO CASTING. После просмотра ролика у поклонников возникли сомнения в достоверности происходящего.
Популярная девичья
поп-группа Serebro вот-вот обретет новых участниц. В Сети вышла четвертая серия
влога "SEREBRO CASTING". После просмотра ролика у поклонников возникли сомнения в достоверности происходящего.
Видео было опубликовано на
YouTube, на официальном канале продюсера Максима Фадеева MALFA. В новом выпуске ведущими выступили – блогер Николай
Соболев и специалист-профайлер Валентин Постика.
Соболев и Постика проверили
участниц на честность и искренность. Красотки, подключенные
к детектору лжи, отвечали на провокационные вопросы.
Многие поклонники группы Serebro
раскритиковали идею с проверкой девушек на полиграфе. По мнению комментаторов, Максима
Фадеева в первую очередь должны интересовать вокальные и танцевальные
способности конкурсанток. Также отмечалось, что участницы, уже покинувшие проект,
не смогли полностью раскрыть свои таланты, так как формат шоу не предусматривает
каких-либо творческих испытаний. Кто-то даже решил, что Фадеев попросту
обманывает претенденток и зрителей ради наживы, якобы имена будущих солисток
поп-группы известны заранее, а шоу – это только фикция.
"С третьей серии
организаторы поняли, наконец, в чем смысл кастинга в муз.группу. К концу шоу,
глядишь, еще и петь начнут.. (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Весь этот
кастинг – это изнасилование трупа. Группы Серебро уже нет", "Дурят народ как
могут . Лишь бы навариться. Уже давно все решено и выбрана тройка. Серябкина техана
прям стала, постарела", "Макс с самого начала в курсе кто будет в
группе...", "Вроде бы
песенная группа, но за все три выпуска мы не услышали их голоса, вообще бред
какой-то", "Какой то бред с группой
устроили вообще 🤦♂️
Фадеев проснись уже 🤞", "Фадеев уже знает состав скорее всего, кто также
считает?" – рассуждали интернет-обыватели.
Напомним, в конце ноября
стало известно, что девичью поп-группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за ней
на вольные хлеба отправились и остальные участницы – Татьяна Моргунова и
Екатерина Кищук. Продюсер Максим Фадеев решил взять новых участниц. Начался
всероссийский .