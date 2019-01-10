Популярная девичья поп-группа Serebro вот-вот обретет новых участниц. В Сети вышла четвертая серия влога SEREBRO CASTING. После просмотра ролика у поклонников возникли сомнения в достоверности происходящего.

Популярная девичьяпоп-группа Serebro вот-вот обретет новых участниц. В Сети вышла четвертая сериявлога "SEREBRO CASTING". После просмотра ролика у поклонников возникли сомнения в достоверности происходящего.Видео было опубликовано наYouTube, на официальном канале продюсера Максима Фадеева MALFA. В новом выпуске ведущими выступили – блогер НиколайСоболев и специалист-профайлер Валентин Постика.Соболев и Постика проверилиучастниц на честность и искренность. Красотки, подключенныек детектору лжи, отвечали на провокационные вопросы.Многие поклонники группы Serebroраскритиковали идею с проверкой девушек на полиграфе. По мнению комментаторов, МаксимаФадеева в первую очередь должны интересовать вокальные и танцевальныеспособности конкурсанток. Также отмечалось, что участницы, уже покинувшие проект,не смогли полностью раскрыть свои таланты, так как формат шоу не предусматриваеткаких-либо творческих испытаний. Кто-то даже решил, что Фадеев попростуобманывает претенденток и зрителей ради наживы, якобы имена будущих солистокпоп-группы известны заранее, а шоу – это только фикция."С третьей серииорганизаторы поняли, наконец, в чем смысл кастинга в муз.группу. К концу шоу,глядишь, еще и петь начнут.. (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Весь этоткастинг – это изнасилование трупа. Группы Серебро уже нет", "Дурят народ какмогут . Лишь бы навариться. Уже давно все решено и выбрана тройка. Серябкина теханапрям стала, постарела﻿", "Макс с самого начала в курсе кто будет вгруппе...﻿", "Вроде быпесенная группа, но за все три выпуска мы не услышали их голоса, вообще бредкакой-то﻿", "Какой то бред с группойустроили вообще 🤦‍♂️Фадеев проснись уже 🤞", ﻿"Фадеев уже знает состав скорее всего, кто такжесчитает?﻿" – рассуждали интернет-обыватели.Напомним, в конце ноябрястало известно, что девичью поп-группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за нейна вольные хлеба отправились и остальные участницы – Татьяна Моргунова иЕкатерина Кищук. Продюсер Максим Фадеев решил взять новых участниц. Началсявсероссийский .