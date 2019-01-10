В Казани коммунальщики, которые за долги устроили травлю ветерану Великой отечественной войны, должны сделать ему ремонт за счет управляющей компании. Фронтовика Юрия Величко чуть не довели до инфаркта. И дело не только в отключении света - на ветерана натравили коллекторов. А те угрожали 90-летнему пенсионеру расправой.

В Казани коммунальщики, которые за долги устроили травлю ветерану Великой отечественной войны, должны сделать ему ремонт за счет управляющей компании. Фронтовика Юрия Величко чуть не довели до инфаркта. И дело не только в отключении света — на ветерана натравили коллекторов. А те угрожали 90-летнему пенсионеру расправой. В отношении коллекторов возбудили уголовное дело, сообщает телеканал "Россия 24".