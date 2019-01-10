Лидер КНДР Ким Чен Ын ждет содействия всех, кто заинтересован в ядерном разоружении Корейского полуострова. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Тот в ответ пообещал, что Китай окажет свою помощь.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ждет содействия всех, кто заинтересован в ядерном разоружении Корейского полуострова. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Тот в ответ пообещал, что Китай окажет свою помощь.Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян будет вести ядерное разоружение исключительно мирным путем и по чёткому плану. Однако, если верить интернет-порталу "38 Норд", основные объекты ядерного центра Йонбён, которые Северная Корея ранее обещала полностью закрыть, поддерживаются в хорошем состоянии и в любой момент готовы возобновить работу.Накануне глава КНДР покинул Пекин, напоминает телеканал "Россия 24". Там он находился с визитом по приглашению Си Цзиньпина.