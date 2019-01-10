Автогигант Фиат-Крайслер заплатит 700 миллионов долларов для решения вопросов по, так называемому, дизельному скандалу. Иски два года назад подал Минюст США, а также владельцы машин.

Автогигант "Фиат-Крайслер" заплатит 700 миллионов долларов для решения вопросов по, так называемому, "дизельному скандалу". Иски два года назад подал Минюст США, а также владельцы машин.Ранее власти штата Калифорния, а также американское Агентство по охране окружающей среды заявили, что производитель ставил на своих машинах программное обеспечение, которое позволяло обманывать датчики и скрывать реальный уровень выхлопов.Агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщает, что юристам автогиганта удалось добиться внесудебного соглашения. Официально суммы компенсаций обещают объявить в четверг, сообщает телеканал "Россия 24".