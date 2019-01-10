Сразу несколько футболистов могут быть отчислены из немецкого Шальке за нарушение дисциплин. В их число угодил и полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка.

Сразу несколько футболистов могут быть отчислены из немецкого "Шальке" за нарушение дисциплин. В их число угодил и полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка.После матча Лиги чемпионов с "Порту" несколько игроков "Шальке", несмотря на запрет, отправились в ночной клуб, где пробыли до утра. Главный тренер клуба Доменико Тедеско расценил этот поход, как грубейшее нарушение дисциплины. Руководство собирается выставить футболистов на трансфер.Ночной клуб посетили Евгений Коноплянка, Матия Настасич, Амин Харит, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александр Нюбель. Всем им грозит отчисление из команды.