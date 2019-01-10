Доходы бюджета составят 61,7 млрд рублей

Доходы бюджета составят 61,7 млрд рублейДепутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.Основные приоритеты остаются прежними: исполнять социальные обязательства перед населением, повысить зарплаты работникам бюджетной сферы, осуществить капитальные вложения в объекты социальной сферы.ОбразованиеВ этом году планируют построить детские сады в Суздальском районе и во Владимире.Кроме того, часть денег пойдёт на антитеррористические мероприятия в школах. Речь, очевидно, идёт об установке турникетов на входах.Не забыли депутаты и о том, что денег должно хватить, чтобы оснастить и закупить передвижные центры «Кванториума» для районов области, улучшить материально-технические базы школ-интернатов и обеспечить необходимым музыкальные школы.ЭкологияДеньги направят на охраняемые природные территории регионального значения. Средства помогут восстанавливать и охранять лесную зону, животный мир, развивать водохозяйственный комплекс, а также деньги нужны на мероприятия по обращению с отходами.На условиях софинансирования из федерального бюджета в регионе планируют рекультивировать свалки твёрдых бытовых отходов в микрорайоне Оргтруд города Владимира, а также в Петушках, Курлове и в сельском поселении Новлянское.Запланировали построить очистные сооружения в Александровском, Меленковском и Петушинском районах.В ближайшие годы область продолжит финансировать развитие экотуризма. Так, в Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района продолжат строить и обустраивать Визит-центр для туристов, приехавших посмотреть на вязниковских зубров. В заказнике, на действующем объекте археологии, планируют начать формировать этно-экологический комплекс под открытым небом.Социальная политикаДеньги понадобятся и на то, чтобы предоставлять социальные льготы населению, поддерживать материнство и детство, пожилых граждан (ветеранов, тружеников тыла, жертв политических репрессий), помогать малоимущим и безработным.В 2019 году дополнительные финансы выделят, чтобы завершить строить новый корпус психоневрологического интерната в селе Арбузово Собинского района на 100 мест, купить автомобили и автобусы, чтобы перево­зить людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, чтобы проводить дополнительные обследования.238 детей-сирот получат квартиры. Кроме того, смогут улучшить жилищные условия и 10 участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица.А ещё хотят купить 22 автомобиля для 17 комплексных центров социального обслуживания населения и 5 домов-интернатов.ЗдравоохранениеВ 3-летней перспективе деньги, направленные на здравоохранение, распределят по нескольким направлениям, чтобы переоснастить областной клинический онкодиспансер дорогостоящим медицинским оборудованием, оснастить несколько других медицинских учреждений, в том числе региональный сосудистый центр на базе ОКБ и 4 первичных сосудистых отделений (городская больница № 4 г. Владимира, ЦГБ г.Коврова, Муромская городская больница № 3, Александровская районная больница). 14 медицинских организаций обеспечат передвижными мобильными медицинскими комплексами, создадут единую информационную систему здравоохранения.Приобретут модульные конструкции 12 ФАПов и 1 врачебной амбулатории для населённых пунктов с населением от 100 до 2000 человек. К 2020 году приобретут 24 модульных ФАПа. Отремонтируют 7 областных учреждений здравоохранения, среди которых 6 детских поликлиник (Собинская, Кольчугинская, Камешковская районные больницы, городская больница ЗАТО г. Радужный, областная детская клиническая больница, городская больница № 2 г. Владимира).ЖКХВ разделе бюджетных расходов на ЖКХ не обошлось без нацпроекта. Одна из главных статей - проект «Жильё и городская среда», по которому формируют комфортную городскую среду и сокращают площадь жилья, непригодного для проживания.Планируют ликвидировать аварийное жильё площадью 26,3 тыс. кв м и расселить почти 1,5 тысячи граждан.Кроме того, в ближайшие 3 года хотят благоустроить 185 дворовых территорий, 20 общественных территорий (скверов, улиц, площадей) и 3 городских парка.По госпрограмме энергосбережения в муниципалитетах заменят 4,5 тысячи светильников, а также построят заново или реконструируют 9 котельных.КомментарийПредседатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков:«Доходы областного бюджета в следующем году составят 61,7 млрд рублей (107,7% к 2018 г.), расходы - 63,8 млрд рублей (107,7% к 2018 г.), дефицит - 2,0 млрд рублей (4,5% к собственным доходам). К 2021 году планируем полностью ликвидировать дефицит».