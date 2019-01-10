Не в том месте висят? Речь идёт о камерах видеофиксации. Каждый день в городе происходят автоаварии. Помочь разобраться, кто виноват в ДТП, могли бы эти устройства. Но порой они либо смотрят не туда, либо их нет вообще. Именно в такой ситуации оказался герой следующего репортажа. С ним встретился Алексей Домнин.

Не в том месте висят? Речь идёт о камерах видеофиксации. Каждый день в городе происходят автоаварии. Помочь разобраться, кто виноват в ДТП, могли бы эти устройства. Но порой они либо "смотрят" не туда, либо их нет вообще. Именно в такой ситуации оказался герой следующего репортажа. С ним встретился Алексей Домнин.Кредит за автомобиль еще не выплачен, а водитель уже успел попасть в аварию. Виктор Тюрин приобрёл своего железного коня в августе прошлого года. Работа, дом и дача – вот что значил автомобиль для дедушки четверых внуков. Однако, не прошло и нескольких месяцев, как Виктор стал участником ДТП. Всё случилось 26 декабря. Свою вину Виктор Николаевич не признает и считает, что на дороге не место тем, кто считает своё авто броневиком.Виктор Тюрин, автовладелец: "Когда случился удар и понимаешь, что ты выехал в потоке на зеленый свет и потом, когда спрашиваешь: Что ж ты гад делаешь, куда прёшь?. Вот. Ну я хотел проскочить".Столкновение произошло на перекрёстке Лыбедской магистрали и улицы Горького, где очень плотный автопоток. Виктор сам решил показать и рассказать нашей съемочной группе все обстоятельства происшедшего.- А виновник аварии, он где был?- А он, значит, как я убежден, он ехал, значит со среднего ряда. Вот, загорается, значит, зеленый свет. Мы начинаем движение. Мы начинаем движение. И вот тут в этом месте он меня бьет.Сейчас ГИБДД ищет виновника аварии. Все упростили бы видеорегистраторы. Но у водителей их не оказалось. По мнению Виктора, проблему могло бы решить наличие на этом перекрестке камер видеофиксации, которых здесь не оказалось. Зато на улице Луначарского есть камеры, но толку от них никакого, считает Виктор.Виктор Тюрин, автовладелец: "А вот эти камеры, которые были поставлены в свое время до ввода Лыбедской магистрали, они тут стоят, значит, вот видите с правой стороны, снимают пустое место".По мнению Виктора Николаевича, камеры фиксации нужно переместить чуть южнее, там, где Горького пересекается с Лыбедской магистралью. Будет ли это сделано? Полиция обещала ответить на этот вопрос, но после того, как мы напишем официальный запрос. А пока мы ждем ответа, автомобилисты продолжат свои гонки без присмотра камер видеофиксации.