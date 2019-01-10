Российский защитник Федор Кудряшов расторг контракт с казанским Рубином по обоюдному соглашению сторон и уже покинул клуб из столицы Татарстана. Футболист выступал за Рубин с сезона 2017/18.

Российский защитник Федор Кудряшов расторг контракт с казанским "Рубином" по обоюдному соглашению сторон и уже покинул клуб из столицы Татарстана. Футболист выступал за "Рубин" с сезона 2017/18.О расторжении контракта сообщает официальный сайт казанского клуба. За время выступлений в Казани он сыграл 38 матчей и был привлечен в состав сборной России для выступлений на домашнем чемпионате мира.Ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что Кудряшов в текущее зимнее трансферное окно переберется в другой клуб российской премьер-лиги – "Краснодар". Переговоры между футболистом и "быками" находятся в завершающей стадии.