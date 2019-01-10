Телеведущая опубликовала на свое странице в Instagram
снимок шикарного отеля в Омане. Там Лера
Кудрявцева в настоящее время проводит отдых.
Телеведущая опубликовала на свое странице в Instagram
снимок шикарного отеля в Омане. Там Лера
Кудрявцева в настоящее время проводит отдых.
Несколько дней назад знаменитость заявила в микроблоге, что
безумно счастлива, поскольку появились прямые рейсы из Москвы в азиатскую
экзотическую страну Оман. выразила уверенность, что новое
туристическое направление будет всем дико интересно.
Теледива отправилась в
Оман, чтобы лично убедиться, что там – райский отдых. Также на страничке Леры Кудрявцевой появилось фото с видом
шикарного отеля, где она, судя по всему, остановилась. На снимке видно, что
отель очень красив и имеет номера с видом на море.
Поклонники ведущей шоу "Секрет на миллион"
на НТВ пришли в полный восторг от снимка. "Глазами
Леры посмотрим эту красоту! Спасибо", "Отель как будто из арабской сказки!",
"Вид роскошный, идеальное безлюдие", "Цвет неба… Просто нереально!", "Чудо,
сказка!", "Лерочка, мы хотим еще фоток этого великолепия!" – отметили в комментариях пользователи
соцсети.
Известно, что в путешествие
не смог сопровождать молодой муж
хоккеист Игорь Макаров. У него сейчас в самом разгаре сезон в чемпионате КХЛ. Не взяла с собой Лера и маленькую
дочь.