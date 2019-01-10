Телеведущая опубликовала на свое странице в Instagram снимок шикарного отеля в Омане. Там Лера Кудрявцева в настоящее время проводит отдых.

Телеведущая опубликовала на свое странице в Instagramснимок шикарного отеля в Омане. Там ЛераКудрявцева в настоящее время проводит отдых.Несколько дней назад знаменитость заявила в микроблоге, чтобезумно счастлива, поскольку появились прямые рейсы из Москвы в азиатскуюэкзотическую страну Оман. выразила уверенность, что новоетуристическое направление будет всем дико интересно.Теледива отправилась вОман, чтобы лично убедиться, что там – райский отдых. Также на страничке Леры Кудрявцевой появилось фото с видомшикарного отеля, где она, судя по всему, остановилась. На снимке видно, чтоотель очень красив и имеет номера с видом на море.Поклонники ведущей шоу "Секрет на миллион"на НТВ пришли в полный восторг от снимка. "ГлазамиЛеры посмотрим эту красоту! Спасибо", "Отель как будто из арабской сказки!","Вид роскошный, идеальное безлюдие", "Цвет неба… Просто нереально!", "Чудо,сказка!", "Лерочка, мы хотим еще фоток этого великолепия!" – отметили в комментариях пользователисоцсети.Известно, что в путешествиене смог сопровождать молодой мужхоккеист Игорь Макаров. У него сейчас в самом разгаре сезон в чемпионате КХЛ. Не взяла с собой Лера и маленькуюдочь.