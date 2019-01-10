Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Ярославле, где Локомотив принимал СКА из Санкт-Петербурга. Гости одержали с результатом 4:0.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Ярославле, где "Локомотив" принимал СКА из Санкт-Петербурга. Гости одержали с результатом 4:0.Все четыре шайбы были заброшены во втором периоде. На 23 минуте Антон Белов реализовал численное преимущество. На 28 минуте Андрей Кузьменко развил успех, а потом на 30 и 39 минутах ворота волжан поразил Наиль Якупов.СКА выиграл 4:0 , набрал 74 очка и идет вторым в Западной конференции. У "Локомотива" 63 очка и четвертая позиция.